رسمياً.. بغداد تستضيف بطولة دولية لبناء الأجسام

شفق نيوز/ ‏اعلن رئيس الاتحاد العراقي لبناء الاجسام فائز عبد الحسين، يوم الاثنين، موافقة الاتحاد الدولي بشكل رسمي على استضافة العراق للبطولة الدولية لبناء الأجسام .

‏وقال فائز عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الدولي صادق رسمياً على استضافة العراق للبطولة الدولية لبناء الأجسام في العاصمة بغداد اواخر شهر شباط المقبل".

‏وأضاف عبد الحسين، أن "الاتحاد العراقي للعبة باشر بتوجيه دعواته لعدد من الدول البارزة دولياً باللعبة للمشاركة في بطولة العراق الدولية المقبلة "، مبيناً أن "البطولة ستشهد مشاركة أبطال العالم الذين سيحضرون للمنافسة من أجل الحصول على اللقب".

وأشار عبدالحسين، إلى أن "المشاركة ستكون لفئة المتقدمين وكافة الأوزان الرسمية المعتمدة في الاتحاد الدولي "، مضيفاً أن "‏الاتحاد العراقي وضع منهاجه الخاص لإعداد المنتخب والمتضمن معسكر تدريبي داخلي سيتم من خلاله اختيار قائمة اللاعبين الأخيرة لتمثيل منتخب العراق في البطولة المرتقبة".

يذكر أن الرياضية الكوردية دلكوش عبدالله، ابنة مدينة رانية في إقليم كوردستان، البالغة من العمر 33 عاماً، تمكنت من تحقيق المركز الثاني في بطولة دولية ودية لبناء الأجسام.