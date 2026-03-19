رحلة التحدي تبدأ.. المنتخب العراقي يغادر إلى المكسيك لخوض الملحق العالمي

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد المنتخب العراقي لكرة القدم العاصمة بغداد، مساء الخميس، متوجهاً براً نحو الحدود الأردنية، في طريقه إلى العاصمة عمّان، تمهيداً للسفر جواً إلى المكسيك لخوض منافسات الملحق العالمي.

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "البعثة ستكمل رحلتها بعد الوصول عبر الطريق البري، حيث ستستقل طائرة خاصة من طراز بوينغ دريملاينر 787، متوجهة إلى مدينة مونتيري المكسيكية، استعداداً للمواجهة المرتقبة في الملحق العالمي أمام الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام نهاية الشهر الجاري".

وأضاف الزاملي، أن "الرحلة ستكون طويلة ومليئة بالتحديات، لكن عزيمة اللاعبين وإصرارهم حاضران في جميع الظروف"، مؤكداً أن "الهدف الأسمى هو تمثيل العراق بأفضل صورة ورفع اسمه عالياً في المحافل الدولية".

وكان مدرب منتخب العراق لكرة القدم، غراهام أرنولد، أعلن مساء الاثنين الماضي، قائمة المنتخب للملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وضمت القائمة كلاً من: كميل سعدي وأحمد باسل وفهد طالب لحراسة المرمى، وريبين سولاقا، مناف يونس، آكام هاشم، زيد تحسين، فرانس بطرس، حسين علي، أمير العماري، ميرخاس دوسكي، أحمد مكنزي، حسن عبد الكريم، إيمار شير، بيتر كوركيس، زيد إسماعيل، كيفن يعقوب، زيدان إقبال، يوسف الأمين، إبراهيم بايش، ماركو فرج، علي جاسم، علي الحمادي، أيمن حسين، علي يوسف، ومهند علي.