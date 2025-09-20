أربيل والكرمة يواصلان التألق في جولة نارية بدوري نجوم العراق

شفق نيوز- البصرة/ الأنبار

شهد دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم السبت، مباراتين أسفرتا عن فوز أربيل على مضيفه الميناء، والكرمة على ضيفه النفط، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري.

ففي المباراة الأولى، فاز فريق أربيل على الميناء بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة عند الساعة الـ8:30 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أربيل بهدفين دون مقابل سجلهما مصطفى قابيل في الدقيقة 24 - 34.

وفي الشوط الثاني أضاف أربيل هدفه الثالث في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب شيرزود تيميروف، بعدها قلص الميناء النتيجة بعد تسجيل اللاعب عباس ياس هدف للميناء بالدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء طرد لاعب الميناء مجتبى علي في الدقيقة 83 للعبه بتهور ليكمل الميناء المباراة بعشرة لاعبين.

وفي المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز فريق الكرمة على النفط بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الجولان بالتوقيت نفسه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النفط بهدف دون مقابل للكرمة سجل هدف النفط اللاعب ستار ياسين في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني تمكن الأردني علي علوان من تعديل النتيجة بتسجيله هدف للكرمة من ركلة جزاء في الدقيقة 82، وعاد علي علوان ليسجل هدف التقدم للكرمة في الدقيقة 88.

وشهد اللقاء طرد لاعب النفط حسام جاد الله في نهاية الشوط الأول للعبه بتهور ليكمل النفط الشوط الثاني بعشرة لاعبين.