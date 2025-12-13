أربع قمم كروية تشعل نصف نهائي كأس العرب في قطر

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، يوم السبت، مواعيد وملاعب وتوقيتات مباريات نصف نهائي البطولة الجارية احداثها في قطر 2025، وذلك بعد ان حسمت اربع منتخبات تأهلها الى الدور، وهي منتخبات السعودية والأردن والمغرب والجزائر.

وفي المواجهة الاولى يلتقي منتخب السعودية مع نظيره الاردني في مباراة حاسمة بحثاً عن بطاقة العبور الى المباراة النهائية.

وتقام المباراة يوم الاثنين الموافق 15 كانون الأول/ ديسمبر على ملعب البيت المونديالي، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 5:30 مساءً على ملعب خليفة الدولي.

وتأهل منتخب السعودية الى الدور نصف النهائي بعد فوزه على فلسطين 2-1 ، فيما تأهل الأردن للدور ذاته بعد فوزه على العراق 1-0.

وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي، يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الجزائري يوم الاثنين المقبل ايضاً.

وتقام المباراة على ملعب البيت المونديالي عند الساعة 8:30 مساءً، حيث بلغ منتخب الجزائر الدور بعد فوزه على الإمارات، بينما تأهل المغرب بفوزه على سوريا بهدف دون رد.

وتأهلت بشكل رسمي 4 منتخبات الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، وهي منتخبات المغرب والسعودية والأردن والجزائر.