أربع قمم كروية تشعل الجولة السابعة من دوري نجوم العراق

تقام، يوم السبت، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، موزعة بين بغداد والرمادي والنجف وأربيل.

وتنطلق مباراتان عند الساعة 5:00 مساءً، حيث يلتقي فريق الكهرباء مع ضيفه ديالى على ملعب نادي الزوراء، الملعب الافتراضي للكهرباء.

ويحتل الكهرباء المركز 19 برصيد نقطتين، فيما يأتي ديالى سادساً برصيد 12 نقطة.

وفي التوقيت نفسه، يواجه الكرمة ضيفه الميناء على ملعب الرمادي، الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.

ويحتل الكرمة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الميناء المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وتقام مباراتان عند الساعة 7:30 مساءً، إذ يلتقي النجف مع ضيفه القوة الجوية على ملعب النجف الدولي.

وكانت إدارة نادي النجف قد أعلنت مؤخراً فتح أبواب الدخول مجاناً للجماهير في مواجهة اليوم، دعماً لغزلان البادية وتعزيزاً للحضور الجماهيري أمام الصقور.

ويحتل النجف المركز 14 برصيد 6 نقاط، بينما يحل القوة الجوية ثالثاً برصيد 13 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يستضيف أربيل فريق الغراف على ملعب فرانسو حريري، بينما يتصدّر أربيل جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الغراف المركز الخامس برصيد 12 نقطة.