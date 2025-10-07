أربعة لاعبين يلتحقون بمنتخب العراق استعداداً لمواجهتي إندونيسيا والسعودية

شفق نيوز- بغداد

شهد منتخب العراق لكرة القدم، يوم الثلاثاء، وصول كل من اللاعبين ايمار شير، و ميرخاس دوسكي، وماركو فرج، ويوسف الأمين، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للالتحاق بمعسكره التدريبي الذي يقام حالياً ضمن التحضيرات المكثفة لمباراتي إندونيسيا والسعودية ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويأتي انضمام اللاعبين في إطار تعزيز صفوف المنتخب بالعناصر المحترفة ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواجهتين المرتقبتين، في ظل اهتمام الجهاز الفني بقيادة المدرب الاسترالي غراهام ارنولد، بتهيئة أفضل تشكيلة ممكنة لضمان نتائج إيجابية.

ومن المقرر أن يصل اليوم إلى السعودية اللاعبان كيفن يعقوب وزيدان إقبال، للانخراط بتدريبات المنتخب استعدادا لمباراتي الملحق الآسيوي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب العراق أولى مبارياته في الملحق الآسيوي المقرر في السعودية أمام إندونيسيا يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ويلاقي في ثاني مواجهاته منتخب السعودية يوم 14 من الشهر ذاته.