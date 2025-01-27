رباع تاريخي يضع خطة لحصول العراق على وسام اولمبي

شفق نيوز/ كشف الرباع التاريخي العراقي محمد عبد المنعم، يوم الاثنين، عن خطة خاصة تقود رياضة رفع أثقال العراق للحصول على وسام اولمبي بعد غيابه عن الخزائن منذ العام 1960.

وقال عضو الاتحاد العراقي لرفع الاثقال محمد عبدالمنعم، لوكالة شفق نيوز، إن "حصول الرباع العراقي على وسام أولمبي يأتي وفق تخطيط مسبق لسنوات طويلة من خلال إعداد جيل قادر لمقارعة كبار العالم التي شهدت اللعبة في بلدانهم تقدماً كبيراً".

وأضاف عبدالمنعم، أن "دول العالم في تطور مستمر في المجال الرياضي بعد ايقانهم بأن الرياضة تعكس صورة مشرقة لأي بلد يحقق الانجاز"، موضحاً أنها "بدأت تتجه نحو حلول جذرية لبناء رباع أو أي رياضي آخر من أجل احراز وسام اولمبي".

وأشار إلى أن "العراق من أبرز الدول الغنية والزاخرة بالمواهب المؤهلة لنيل أوسمة اولمبية في الدورات المقبلة"، مبيناً أن "الرباعين بحاجة ماسة إلى مدرب أجنبي خبير على مستوى عال من روسيا أو بلغاريا لبناء اللاعبين بشكل علمي سليم".

وتابع عبد المنعم، قائلاً إن "الرباع العراقي الذي يصل لمستوى يؤهله التنافس على إحدى الأوسمة الاولمبية بحاجة إلى فريق عمل متكامل يتقدمهم الخبير الأجنبي ولاعب أو لاعبين سابقين من الأسماء الكبيرة الذين سبقوه".

وأوضح أن "الدول بدأت تهتم بشكل كبير بهذا الجانب وتطور رياضيها مما جعلها تسبق العراق بأشواط طويلة في هذا المجال"، مستدركاً بالقول "أننا قادرون للحاق بهم إذا ما سر الاتحاد على النهج الصحيح سيما وأن الرياضة في العراق بشكل عام تحظى بدعم كبير من قبل رئيس اللجنة الاولمبية عقيل مفتن".

يذكر أن عضو الاتحاد الحالي والرباعي التاريخي السابق محمد عبد المنعم يعد من أبرز الرباعين الذين مثلوا العراق في محافل عالمية قوية وحقق للعراق إنجازات كبيرة.

وشارك عبد المعم في اولمبياد اثينا 2024، وحصل على المركز الخامس في الدورة الاولمبية، كما حصل على 3 أوسمة ذهبية تأريخية بالدورة العربية في الجزائر بوزن 56 كغم ومازال الرقم العربي باسمه حيث رفع 122 خطفاً و146 نتراً إلى جانب إنجازات قارية وعالمية عديدة .