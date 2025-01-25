راشفورد يقدم تضحية من أجل ارتداء قميص برشلونة

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية، يوم السبت، بأن الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد، يستعد لتقديم التضحيات من أجل اللعب لصالح فريق برشلونة.

ولا يعتمد المدرب البرتغالي روبن أموريم على راشفورد، وهناك رغبة متبادلة في رحيل اللاعب عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان النادي الكتالوني قد أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب، لكن الأمور المالية تقف عائقًا أمام إدارة خوان لابورتا في الحصول على خدمات ماركوس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يريد ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع تحمل نادي مانشستر يونايتد جزءًا من راتبه، أو أن يقوم اللاعب نفسه بتخفيض راتبه في عقده الجديد مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب ينوي تخفيض قيمة راتبه من أجل الخروج من مانشستر يونايتد وارتداء قميص برشلونة، حيث يدرك ماركوس أن المدرب الألماني هانز فليك سيساعده على استعادة مستواه مرة أخرى.

ويواجه النادي الكتالوني تحديًا جديدًا على المستوى المالي من أجل التعاقد مع راشفورد، حيث عليه أولًا تقليل النفقات، مع وجود مساحة لتحمل راتب اللاعب حتى بعد أن يتم تخفيضه، ولذلك قد يلجأ النادي للتضحية بأحد اللاعبين من أجل ضم لاعب مان يونايتد.