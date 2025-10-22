دوشنبه الطاجكستاني يتغلب على الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا2

شفق نيوز- بغداد

خسر نادي الزوراء العراقي أمام مضيفه استقلال دوشنبه الطاجكستاني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا2 لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نوهيا رودكي، وهو الملعب المركزي في طاجيكستان، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الأول تقدم الزوراء بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق النيجيري إبراهيم باداموسى، ثم تعادل استقلال دوشنبه عن طريق اللاعب أميربيك دجورابويف في الدقيقة 20، ونجح باول كومولاف في تسجيل الهدف الثاني للفريق الطاجكستاني في الدقيقة 84.

ورفع استقلال دوشنبه رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة بفارق 3 نقاط عن النصر السعودي الذي فاز في وقت سابق اليوم على مضيفه جوا الهندي، بينما تجمد رصيد الزوراء عند 3 نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل الترتيب فريق جوا بلا نقاط.