دوري نجوم العراق.. تحذيرات لأربعة أندية بسبب مخالفات

شفق نيوز- بغداد

وجهت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تحذيرات لأربعة أندية في دوري نجوم العراق بسبب مخالفات خلال المباريات الأخيرة التي خاضتها فرقها الكروية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وجهت تحذيراً لنادي الشرطة بسبب تأخر انطلاق مباراته مع دهوك لعدم تجهيز الكرة والمستلزمات المطلوبة للمباراة.

كما تلقت إدارة نادي الميناء إنذاراً بسبب تصرفات غير لائقة من جماهيره برمي قناني الماء على لاعبي فريق أربيل.

وقررت اللجنة توجيه تحذير لكل من ناديي نفط ميسان ونوروز بسبب تأخر دخول الأول للمباراة وعدم جاهزية الملعب بشكل مناسب.

ونبهت اللجنة إلى أن العقوبات ستكون أكثر شدة في حال تكرار المخالفات.