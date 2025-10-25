دوري النجوم.. دهوك يحسم ديربي كوردستان لصالحه والجوية والغراف حبايب

شفق نيوز- بغداد/ السليمانية

شهدت منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم السبت، فوز دهوك على نوروز وتعادل القوة الجوية مع ضيفه الغراف.

وفي تفاصيل المباريات، حقق فريق دهوك أول فوز له على حساب مضيفه فريق نوروز بديربي كوردستاني بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نوروز في السليمانية عند الساعة 8:30 مساءً.

وسجل هدف دهوك عن طريق اللاعب بيتر كوركيس في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني أضاف دهوك هدفه الثاني في الدقيقة 55 عن طريق نفس اللاعب بيتر كوركيس.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 3 بالمركز 14، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 3 بالمركز 16.

وفي مباراة ثانية جرت ضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق الغراف 1-1.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق القوة الجوية بهدف واحد دون مقابل، وجاء الهدف عن طريق اللاعب محمد جواد في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الغراف أنيس المعاري من تعديل النتيجة في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة رفع فريق القوة الجوية رصيده للنقطة العاشرة بالمركز الخامس، ورفع فريق الغراف رصيده للنقطة 11 بالمركز الثالث.