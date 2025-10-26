دوري النجوم.. النفط يتغلب على أمانة بغداد وتعادل ديالى والميناء

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

حقق فريق النفط فوزاً مستحقاً على أمانة بغداد، فيما تعادل فريقا الميناء وديالى، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت مباراة النفط وأمانة بغداد عند الساعة السادسة مساء على ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد، وانتهت لصالح النفط بنتيجة 3-0.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم النفط بهدف واحد دون مقابل لأمانة بغداد، جاء عن طريق اللاعب وليد كريم في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني عاد لاعب النفط وليد كريم ليسجل هدفاً ثانياً لفريقه في الدقيقة 52، فيما سجل النفط هدفه الثالث في الدقيقة 58 عن طريق المحترف أومادو موتاري.

وبهذا الفوز رفع النفط رصيده للنقطة الثامنة بالمركز السابع، وتجمد رصيد أمانة بغداد عند النقطة 6 بالمركز 13.

فيما تعادل ‏فريق ديالى مع ضيفه فريق الميناء سلباً من دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ديالى عند الساعة ‏6:00 مساءً.

وبهذه النتيجة رفع ديالى رصيده للنقطة 13 بالمركز الأول، ورفع الميناء رصيده للنقطة 7 بالمركز التاسع.