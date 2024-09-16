دهوك يدعو رسمياً رئيس رابطة "لاليغا" الإسبانية لحضور افتتاح دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ وجهت إدارة نادي دهوك، يوم الاثنين، دعوة رسمية إلى رئيس رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" خافيير تيباس، لحضور حفل افتتاح دوري نجوم العراق لكرة المقرر إقامته في ملعب النادي خلال الشهر الجاري.

وقال المسؤول الإعلامي للنادي شيفان محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة استجابة تيباس للدعوة كبيرة وإدارة نادي دهوك أكملت جميع استعداداتها لاستقبال هذا الحدث الكبير".

وأضاف "يتضمن برنامج الحفل مشاركة الفنان العراقي حسام الرسام، والفنان الكوردي حسن شريف، بالإضافة إلى عرض دبكات ولوحات فنية كوردية وعربية وسيشارك في هذا الحدث عدد كبير من المسؤولين الرياضيين من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بالإضافة إلى عدد كبير من الضيوف".