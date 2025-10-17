خمس مواجهات تحسم الجولة الثالثة من المرحلة الأولى بدوري النخبة لكرة اليد
2025-10-17T17:49:33+00:00
شفق نيوز- بغداد
شهدت منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد، يوم الجمعة، إقامة خمس مباريات مثيرة، وأسفرت عن النتائج الآتية:
فاز فريق الجيش على السليمانية بنتيجة 31-28.
وتغلب فريق الكوت على كربلاء بنتيجة 30-20.
وحقق فريق الفتوة الموصلي فوزاً كبيراً على ضيفه نفط ميسان بنتيجة 30-15.
وانتصر فريق ديالى على بلدية البصرة بنتيجة 35-20.
وأخيراً تفوق فريق الحشد الشعبي على الناصرية بنتيجة 37-21.