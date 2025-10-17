خمس مواجهات تحسم الجولة الثالثة من المرحلة الأولى بدوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

شهدت منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد، يوم الجمعة، إقامة خمس مباريات مثيرة، وأسفرت عن النتائج الآتية:

فاز فريق الجيش على السليمانية بنتيجة 31-28.

وتغلب فريق الكوت على كربلاء بنتيجة 30-20.

وحقق فريق الفتوة الموصلي فوزاً كبيراً على ضيفه نفط ميسان بنتيجة 30-15.

وانتصر فريق ديالى على بلدية البصرة بنتيجة 35-20.

وأخيراً تفوق فريق الحشد الشعبي على الناصرية بنتيجة 37-21.