خسارة النرويج تُسقط العراق إلى المركز 60 عالمياً في تصنيف الفيفا

شفق نيوز- متابعة

تراجع المنتخب العراقي لكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب خسارته أمام منتخب النرويج في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

وفقد "أسود الرافدين" 19.75 نقطة نتيجة الخسارة، ليتراجعوا إلى المركز الـ60 عالمياً، بعد أن كانوا يحتلون مركزاً أفضل في التصنيف السابق.

وعلى المستوى القاري، تراجع المنتخب العراقي إلى المركز الثامن آسيوياً، فيما بات ثالث منتخبات عرب آسيا خلف المنتخبين القطري والسعودي.

ويأتي هذا التراجع في وقت يستعد فيه المنتخب العراقي لخوض مواجهته الثانية في دور المجموعات أمام منتخب فرنسا، سعياً لتعويض خسارة الجولة الأولى وإنعاش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.