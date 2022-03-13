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حكيم شاكر بعد تسميته مستشاراً للرياضة في البرلمان العراقي: هذه واجباتي

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-13T17:07:51+0000
حكيم شاكر بعد تسميته مستشاراً للرياضة في البرلمان العراقي: هذه واجباتي

شفق نيوز / تعهد المدرب الكروي العراقي، حكيم شاكر، يوم الأحد، بالعمل على خدمة الرياضة العراقية وإعادتها إلى الوضع الذي تستحقه، وذلك عقب تسميته مستشاراً للرياضة في مجلس النواب.

وقال شاكر، لوكالة شفق نيوز، فور تسلمه المهمة رسمياً: "سنسعى من خلال عملنا أن نكون سبباً في إعطاء كل مظلوم حقه، والوقوف مع كل مبدع ومخلص، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إضافة إلى دعم كل مخلص يخدم هذا البلد، والوقوف حجرة أمام كل مفسد" .

ودعا حكيم شاكر، من وصفهم بـ"الأوفياء" إلى "وضع أيديهم بيده، لكون العراق بحاجة لكل المخلصين لإعادته إلى الطريق الصحيح بشكل عام والرياضة بشكل خاص"، حسب قوله .

وتلقى شاكر أمر تعيينه بشكل رسمي، وبصفة مستشار للرياضة من قبل مجلس النواب، ويأتي ذلك ضمن خطوات إصلاح الرياضة العراقية.

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