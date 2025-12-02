حكم غابوني يقود لقاء العراق والبحرين في بطولة كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

سمى الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم غابوني لإدارة مباراة منتخب العراق أمام البحرين، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العرب المقررة غداً الأربعاء في قطر .

وسيكون الطاقم بقيادة حكم الساحة بيير أوتشوا الذي سيدير أحداث المواجهة بين المنتخبين غدا الاربعاء عند الساعة الخامسة والنصف مساءً .

ويبدأ المنتخب العراقي مشواره في البطولة العربية بمواجهة البحرين غدا الأربعاء على ملعب "974" وبعدها بثلاثة أيام يلاقي السودان على ذات الملعب ثم يختتم مشواره في الدور الأول يوم 9 من نفس الشهر بالمواجهة الأصعب أمام الجزائر، والتي ستقام على ملعب "خليفة الدولي".

وتقام منافسات النسخة الحادية عشرة من البطولة، والثانية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الدوحة للمرة الثانية على التوالي، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويقع منتخب العراق في المجموعة الرابعة القوية، التي تضم الجزائر حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت في 2021، والبحرين، والسودان الذي يتسلح بجالية جماهيرية كبيرة في قطر .