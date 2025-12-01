حسام فارس رئيساً لاتحاد الرماية العراقي

شفق نيوز- بغداد

انتخبت الهيئة العامة للاتحاد العراقي المركزي للرماية، اليوم الاثنين، حسام فارس، رئيساً للاتحاد.

ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد، فإن لجنة الانتخابات تألفت من أمجد طارق حسن رئيساً، وعبد الله سلمان ابراهيم نائباً لرئيس اللجنة، وعماد مؤيد خضير عضواً.

وأضاف أن عدد الحضور بلغ 26 عضواً يمثلون الهيئة العامة للاتحاد، فيما انعقد المؤتمر الانتخابي مع اكتمال النصاب القانوني وفقاً لقانون الاتحادات الرياضية.

وأشار البيان، إلى أن النتائج أسفرت عن فوز حسام فارس رحيم برئاسة الاتحاد، وضرغام باسم قاسم نائباً للرئيس، كما فاز الأعضاء التالية أسماؤهم في الهيئة الإدارية، أحمد محمد محسن (23 صوتاً)، أسامة طالب أحمد (20 صوتاً)، شروق أرزوقي وهاب (18 صوتاً)، ناظم عمر نجم (18 صوتاً)، ومحمد علاء (22 صوتاً ) في الجولة الثانية.