حارث فلاح مديراً لنادي الكهرباء الكروي

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الكهرباء الرياضي، يوم السبت، تسمية الكابتن حارث فلاح مديراً للفريق الكروي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تقديراً لما يمتلكه من خبرة طويلة وتتويجاً لمسيرة حافلة بالعطاء بعد أن مثل النادي لاعباً لسنوات عديدة.

من جهته، أكد رئيس النادي، علي الأسدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اختيار حارث فلاح جاء انسجاماً مع رؤية الإدارة واستراتيجيتها للموسم الجديد، لما يتمتع به من كفاءة وخبرة ومعرفة بشؤون الفريق بما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة وتعزيز مسيرة النادي نحو موسم تنافسي يليق بطموحاتنا.

ويأتي تسمية المدرب الجديد لنادي الكهرباء تزامناً مع حراك متواصل تشهده أندية دوري نجوم العراق في سوق الانتقالات الصيفية، في إطار استعداداتها للموسم الكروي الجديد، حيث تتواصل التعاقدات مع اللاعبين المحليين والمحترفين إلى جانب تجديد عقود عدد من الركائز الأساسية، بهدف تعزيز الاستقرار الفني ورفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.