تعاقدات وتجديدات.. ميركاتو نشط لأندية دوري نجوم العراق استعداداً للموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

تشهد أندية دوري نجوم العراق، حراكاً متواصلاً في سوق الانتقالات الصيفية، في إطار استعداداتها للموسم الكروي الجديد، حيث تتواصل التعاقدات مع اللاعبين المحليين والمحترفين إلى جانب تجديد عقود عدد من الركائز الأساسية، بهدف تعزيز الاستقرار الفني ورفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.

وفي أبرز التحركات، أعلن نادي الميناء تعاقده مع اللاعب الأنغولي هنريك بيرناردو، في صفقة تستهدف تعزيز صفوف الفريق، كما جدد عقد المدافع التونسي ضياء الدين الجويني ليستمر في الدفاع عن ألوان "السفانة" خلال الموسم الجديد.

من جانبه، أبرم نادي الغراف صفقة التعاقد مع اللاعب مصطفى مؤيد، قادماً من نادي ديالى، ضمن خططه لتدعيم تشكيلته، فيما أعلن نادي ديالى ضم المهاجم علاء عباس، في خطوة تهدف إلى تعزيز خياراته الهجومية.

وعزز نادي نوروز صفوفه بالتعاقد مع مهاجم المنتخب التنزاني سايمون مسوفا، في واحدة من أبرز صفقات الفريق استعداداً للموسم الجديد، بينما تعاقد نادي نفط ميسان مع لاعب الوسط محمد محسن، قادماً من نادي ديالى.

وعلى صعيد التجديدات، أعلن نادي القوة الجوية استمرار اللاعب عباس عادل، مع الفريق بعد تجديد عقده، فيما حافظ نادي النفط على عدد من عناصره الأساسية بتجديد عقد الحارس فاضل كريم، إلى جانب تجديد ارتباط اللاعب حسام جاد الله مع الفريق للموسم الجديد.

كما عزز نادي النفط صفوفه بالتعاقد مع اللاعب كريست ميرفي، قادماً من نادي نفط ميسان، ضمن سلسلة تعاقدات تهدف إلى دعم الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتعكس هذه التحركات استمرار الأندية في تعزيز تشكيلاتها الفنية، في ظل المنافسة المرتقبة على لقب دوري نجوم العراق، وسعي كل فريق إلى الظهور بأفضل جاهزية مع انطلاق الموسم.