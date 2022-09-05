ثمانية مغتربين في قائمة المنتخب العراقي في بطولة الأردن الدولية 

شفق نيوز/ ذكر منسق الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن ثمانية مغتربين سيلتحقون بالمنتخب الوطني في بطولة الأردن الدولية.

وقال روان الناهي، لوكالة شفق نيوز، إن اللاعبين هم ثلاثة ناشطين في الدوري الإنكليزي وهم "زيدان إقبال" و"علي الحمادي" و "كاردو صديق"، وثلاثة لاعبين ناشطين في الدوري السويدي وهم "مهند جعاز" و"امير العماري" و"مارتن حداد"، ومن الدوري التشيكي "ميرخاس دوسكي"، في حين سيكون ضمن القائمة لاعب نادي ثون السويسري "هيران أحمد".

وبشأن أوراق اللاعب "كيڤن يعقوب"، فقال إنها لم تكتمل حتى الآن وفي حال اكمالها قبل البطولة بيوم واحد سيتواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني العراقي .

وسيكون جدول البطولة الرباعية في الأردن على النحو التالي:

يلعب منتخب الأردن مع سوريا في 23 أيلول، فيما يلتقي العراق مع سلطنة عُمان في اليوم نفسه، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر نفسه.