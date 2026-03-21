ثلاث حالات طرد.. الزوراء يهزم أمانة بغداد والشرطة يتعادل مع النفط في دوري النجوم

حقق فريق الزوراء فوزاً مهماً على أمانة بغداد، فيما انتهت مباراة الشرطة والنفط بالتعادل الإيجابي، في مباراتين مؤجلتين من الجولة 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتعادل الشرطة مع النفط 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب الكابتن شرار حيدر. وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف سجله محمود المواس في الدقيقة 30، قبل أن يدرك النفط التعادل في الشوط الثاني عن طريق حسين عبدالله اللاوندي في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع النفط رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الزوراء على ضيفه أمانة بغداد 3-2 في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي الزوراء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء 3-1، حيث سجل بريان رياسكوس الهدف الأول في الدقيقة 9، وعادل أمانة بغداد النتيجة عبر بختيار قاسموف من ركلة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يضيف محمد قاسم الهدف الثاني في الدقيقة 45، ثم سجل عبدالله نصيب الهدف الثالث في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني قلص أمانة بغداد النتيجة عن طريق جبار كريم في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد أمانة بغداد عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

وشهد اللقاء ثلاث حالات طرد، إذ تعرض لاعبا أمانة بغداد لامين ساماتاه في الدقيقة 53 وأحمد نور للطرد، ليكمل الفريق المباراة بتسعة لاعبين، فيما طُرد لاعب الزوراء ضرغام إسماعيل في الدقيقة 88 ليكمل فريقه الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.