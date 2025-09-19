ثلاثية ذهبية عراقية ببطولة العالم للمواي تاي في أبو ظبي

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلن رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، جبار علك، يوم الجمعة، عن تحقيق إنجاز رياضي جديد بعد تألق نجوم المنتخب الصاعدين في بطولة العالم للشباب في عاصمة الإمارات العربية أبو ظبي 2025.

وقال علك، لوكالة شفق نيوز، إن "الأبطال شهاب أحمد، وأبو الفضل عباس، ويوسف محمد الدبي، خطفوا الأوسمة الذهبية عقب تغلبهم على خصومهم من روسيا في نزالات قوية ومثيرة".

وأضاف أنّه "في فئة وزن 32 كغم للفئة العمرية 12-13 سنة، قدّم البطل العراقي شهاب أحمد نزالاً مثالياً أظهر فيه مهاراته الفنية والبدنية، فارضاً سيطرته الكاملة على مجريات المواجهة ضد خصمه الروسي، ورغم التحدي، نجح أحمد في إنهاء النزال لصالحه، ليحصد أولى ذهبيات العراق في البطولة ويؤكد الحضور القوي للمواي تاي العراقية على المستوى العالمي".

وتابع أنه "في وزن 38 كغم للفئة نفسها، دخل البطل أبو الفضل عباس النزال بعزيمة عالية وروح قتالية لافتة، ليتغلب هو الآخر على خصمه الروسي في مواجهة قوية ومتكافئة، وتمكّن من انتزاع الفوز وإضافة ذهبية ثانية للعراق وسط تصفيق حار وإشادة من الحضور والمتابعين".

وأشار علك إلى أنه "في ختام البطولة تغلب البطل العراقي يوسف محمد الدبي على خصمه الروسي في النزال النهائي ليحصد الميدالية الذهبية الثانية له في البطولة، ويختتم مشاركته العالمية بإنجاز مزدوج عكس الجهد الكبير والمهارة العالية التي يتمتع بها أبطال العراق الواعدون".

وبين أن "هذه الثلاثية الذهبية تبرهن مجدداً على تفوق العراق المتزايد في رياضة المواي تاي، وتؤكد أن جيلاً جديداً من الأبطال بدأ برسم ملامح المستقبل الرياضي المشرق للبلاد"، موضحاً أنّ "هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة دعم متواصل وجهود اتحادية ومدربين يعملون بإخلاص على تطوير المواهب الشابة".