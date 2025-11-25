ثلاثة غيابات تربك الشرطة قبل مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- الرياض

يواجه فريق الشرطة العراقي، يوم الثلاثاء، مضيفه الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025–2026، حيث تقام المباراة عند الساعة الـ 9:15 مساءً على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب.

وسيغيب عن مباراة اليوم 3 لاعبين أساسيين عن تشكيلة الشرطة وهم: المحترف السوري محمود المواس بسبب عقوبة الايقاف، وبسام شاكر، وسالم أحمد بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة ذات صعوبة كبيرة للشرطة، ولاسيما أنه سيلاقي متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة على أرضه ووسط جمهوره.

وأكد مدرب نادي الشرطة العراقي مؤمن سليمان في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "فريقه سيؤدي أداءً قوياً وقتالياً أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026"، مشيراً الى أن "المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، لكن الشرطة يطمح لتقديم أداء يليق بحجم المناسبة وباسم النادي وجماهيره".

ويسعى الشرطة العراقي للخروج بنتيجة مرضية لتحسين موقعه في ترتيب الفرق، بينما يسعى فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم الى الحفاظ على صدارة مجموعته إذ يتصدر ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بالعلامة الكاملة، يليه الأهلي والوحدة بـ10 نقاط، وتراكتور بـ8 نقاط، وشباب الأهلي بـ7، ثم الاتحاد بـ6، والدحيل والشارقة بـ4 نقاط لكل منهما، والغرافة بـ3 نقاط، والسد بنقطتين، والشرطة بنقطة واحدة، فيما لا يزال رصيد ناساف خالياً من النقاط.

أما القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي بأبطال آسيا بي ان سبورت 2.