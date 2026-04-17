ثلاثة انتصارات للسيدات وفوز للرجال بدوري كرة اليد

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي النسوي لكرة اليد 2025-202، التي تستضيفها العاصمة بغداد.

بينما جرت اليوم مباراة واحدة من منافسات المرحلة الثانية من دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025-2026.

وأسفرت الجولة عن فوز فريق كربلاء على فريق نفط البصرة بنتيجة 31-26.

أما في دوري النساء فقد حقق فريق الكوفة في المباراة الاولى فوزاً كبيراً على فريق شهربان بنتيجة 34-2.

وتمكن فريق جامعة السليمانية من تحقيق الفوز على فريق الكرخ بنتيجة 21-8، واخيراً فاز فريق الدفاع الجوي على كلية التراث بنتيجة 15-8.

وتقام المواجهات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، في قاعة المركز الوطني للموهبة الرياضية في بغداد، بمعدل ثلاث مباريات يومياً.