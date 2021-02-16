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تكليف رئيس مؤقت لإدارة نادي الطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-16T14:34:34+0000
تكليف رئيس مؤقت لإدارة نادي الطلبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة التعليم العالي العراقية، يوم الاثنين، بأن الوزارة كلفت رئيساً مؤقتاً لإدارة نادي الطلبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزير التعليم نبيل كاظم اجتمع بوكيل الوزارة واتفقا على تكليف صباح الكناني رئيساً تنفيذياً مؤقتاً، ومحمد الهاشمي نائباً له".

وأضاف المصدر، أن "صباح الكناني سيقود نادي الطلبة للمرحلة المقبلة لحين اجراء انتخابات وفق الضوابط الانتخابية"، مبيناً أن "الوزارة ستدعم الكناني وإدارة النادي في مشواره المقبل بغية الظهور بمستوى افضل للمرحلة المقبلة".

وكان علاء كاظم رئيس النادي قدم استقالته من رئاسة النادي، وكلف صباح الكناني بدلاً عنه، إلا أن ضغط لاعبين دوليين سابقين وقف بوجه التسمية واعتبرها غير قانونية كون صباح الكناني ليس ضمن الهيئة العامة ليدخل اليوم للنادي بتكليف مؤقت لحين الانتخابات المقبلة.

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