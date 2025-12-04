تعادل و7 انتصارات بدوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

شهدت الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لدوري المحترفين لكرة الصالات، التي أُقيمت يوم الخميس، ثماني مواجهات، انتهت بـ7 انتصارات وتعادل وحيد.

وأسفرت النتائج عن فوز دجلة الجامعة على الشرقية بنتيجة واضحة (4-0)، فيما انتهت مواجهة غاز الجنوب وأمانة بغداد بالتعادل الإيجابي (3-3).

وفاز الجيش على بلدية البصرة بثلاثة أهداف لهدف، فيما فاز ديالى على الشباب البصري (4-3)، كما نجح الشرطة في تخطي نفط البصرة بهدفين دون رد، بينما اكتسح المصافي فريق الدفاع الجوي بنتيجة (13-2).

وفي بقية المواجهات، تفوّق نفط الوسط على آليات الشرطة بثلاثة أهداف لهدف، فيما انتصر الجنوب على الكهرباء بنتيجة (4-2).