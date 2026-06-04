تعادل تاريخي مثير للعراق أمام إسبانيا

من مباراة اليوم

شفق نيوز- مدريد

تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، في اختباره الودي الثاني أمام نظيره الإسباني بهدف لكلا المنتخبين.

وجرت المباراة على ملعب ريازور في مدينة لاكورونيا الإسبانية عند الساعة العاشرة مساءً، وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل المنتخب الإسباني أولاً في الدقيقة 16 عن طريق فيران توريس، وتمكن منتخب العراق من إدراك التعادل عبر اللاعب ميرخاس دوسكي في الدقيقة 27.

وشهد الشوط سيطرة واضحة للمنتخب الإسباني حيث استحوذ على الكرة في أغلب وقت الشوط وهدد لاعبو منتخب إسبانيا المرمى العراقي عدة مرات.

وتحسن أداء منتخب العراق في الشوط الثاني وحافظ على مرماه حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم 2026 قد أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال، فيما جاء المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة مع السعودية وأوروغواي والرأس الأخضر.