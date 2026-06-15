تعادل مثير بين مصر وبلجيكا في كأس العالم

شفق نيوز- سياتل

استهل منتخب مصر مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بتعادل ثمين أمام نظيره البلجيكي بنتيجة 1-1، مساء الاثنين، في مواجهة قوية جرت لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة، التي أقيمت على ملعب "لومين فيلد" في مدينة سياتل الأميركية.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله إمام عاشور في الدقيقة 20، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب البلجيكي ضغطه بحثاً عن تعديل النتيجة، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 66 بهدف عكسي سجله محمد هاني مدافع مصر بالخطأ في مرماه، تحت ضغط من البديل البلجيكي روميلو لوكاكو.

وبهذا التعادل، حصد المنتخبان أول نقطة لهما في المجموعة السابعة، التي تضم أيضاً منتخبي إيران ونيوزيلندا.

وتقام منافسات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يسجل المنتخب المصري ظهوره الرابع في كأس العالم بعد نسخ 1934 و1990 و2018، وسط طموحات بتحقيق نتائج إيجابية في البطولة الحالية.