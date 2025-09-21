تعادل الزوراء والطلبة وفوز الغراف على الكهرباء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

‏تعادل فريق الزوراء مع ضيفه فريق الطلبة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة الـ 8:30 مساء، و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الزوراء بهدف دون مقابل للطلبة جاء الهدف عن طريق اللاعب كاظم رعد في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدف التعديل من راسية جميلة كريم عريبي في الدقيقة 65.

‏ وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الغراف على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 3-1، ‏وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الناصرية الدولي.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم الغراف 2-1، سجل الغراف اولا من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف فيديليس كوكو في الدقيقة 20، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب اوستين اموتو في الدقيقة 34، وسجل الكهرباء هدف التقليص عن طريق اللاعب اسحاق منساه في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني اضاف الغراف هدفه الثالث في الدقيقة 57 عبر اللاعب فيديليس كوكو.