تحضيراً لبطولة آسيا.. بغداد تحتضن بطولة البيسبول للرجال

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للبيسبول والسوفتبول عن اقامة يوم غد الجمعة؛ بطولة بغداد للرجال بفعالية البيسبول 5 في بغداد.

وقال علي البلداوي رئيس اتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز؛ ان "البطولة ستقام في نادي العدل ببغداد يوم غد الجمعة بمشاركة 6 أندية"، لافتا إلى أن "بطولات مماثلة تنطلق في نفس الوقت لفرق المنطقتين الشمالية والجنوبية".

واشار الى ان "الهدف من اقامة الاتحاد للبطولة هو لاختيار لاعبي المنتخب ليمثلوا العراق في استحقاق آسيوي مقبل".

واوضح ان "العراق سيشارك بالمنتخب الوطني في بطولة آسيا المقررة إقامتها في ماليزيا مطلع شهر آب المقبل".

وأقام الاتحاد في وقت سابق بطولة العراق بالبيسبول 5 للنساء واسفرت عن تتويج فريق الديوانية بالمركز الأول فرقياً.