تحديد موعد للجولة الـ24 من دوري نجوم العراق والأمطار تؤجل مباريات "الممتاز"

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تحديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 من شهر آذار/مارس الجاري، موعداً لانطلاق الجولة الـ24 من دوري نجوم العراق.

وتقام عشر مباريات موزعة على أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة، والتي تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وشهدت الجولة الـ23 تعزيز فريق القوة الجوية موقعه في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده الى 55 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الشرطة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

وقفز فريق أربيل للمركز الثالث برصيد 46 نقطة، فيما تراجع فريق الطلبة للمركز الرابع بعدما جمع 44 نقطة، في حين جاء الكرمة في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

وفي المقابل، مازالت المنافسة تشتد في قاع الترتيب بين أربعة فرق تسعى للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل نفط ميسان المركز الـ17 برصيد 21 نقطة، يليه امانة بغداد في المركز الـ18 بنفس رصيد نفط ميسان لكن بفارق المواجهات المباشرة.

ويأتي فريق نادي النجف في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة، بينما يتذيل القاسم جدول الترتيب في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.

من جانبها، أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن تعديل مواعيد إقامة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد مؤخراً وما رافقها من غرق عدد من الملاعب.

وبحسب بيان للجنة اطلعت عليه شفق نيوز، فقد تقرر تأجيل مباريات يومي السبت والأحد إلى يومي الاثنين والثلاثاء، على أن تقام في الملاعب ذاتها وبنفس التوقيتات المعلنة سابقاً.

ودعت اللجنة أندية الدوري الممتاز إلى تهيئة ملاعبها بالشكل المناسب لضمان جاهزيتها لاستضافة المباريات في المواعيد الجديدة دون معوقات.

ويتصدر الجولان جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة، يليه غاز الشمال في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ثم الحدود ثالثاً بـ43 نقطة، فيما يحتل كربلاء المركز الرابع برصيد 39 نقطة، في صراع متواصل على المراكز المتقدمة لضمان بلوغ فريقين إلى دوري نجوم العراق في الموسم المقبل.