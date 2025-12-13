تحديد موعد انطلاق الدور الثاني من مواجهات كأس العراق للصالات
شفق نيوز- بغداد
حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، موعدا لانطلاق منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العراق لكرة الصالات.
وستقام ثلاث مباريات يوم الجمعة المقبل في بغداد وديالى، تنطلق جميعها عند الساعة 3:00 عصراً.
ويواجه فريق أمانة بغداد في قاعة نادي الشباب المغلقة في العاصمة، نفط الوسط القادم من محافظة النجف.
بينما يواجه فريق ديالى، ضيفه الجيش القادم من بغداد في قاعة ديالى المغلقة للألعاب الرياضية.
واخيراً ستكون قاعة نادي الأعظمية في بغداد مسرحاً لمواجه فريق الدفاع الجوي وضيفه الشباب البصري.