تحديد موعد انطلاق الدور الثاني من مواجهات كأس العراق للصالات

‏حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، موعدا لانطلاق منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العراق لكرة الصالات.

‏وستقام ثلاث مباريات يوم الجمعة المقبل في بغداد وديالى، تنطلق جميعها عند الساعة 3:00 عصراً.

‏ويواجه فريق أمانة بغداد في قاعة نادي الشباب المغلقة في العاصمة، نفط الوسط القادم من محافظة النجف.

‏بينما يواجه فريق ديالى، ضيفه الجيش القادم من بغداد في قاعة ديالى المغلقة للألعاب الرياضية.

‏واخيراً ستكون قاعة نادي الأعظمية في بغداد مسرحاً لمواجه فريق الدفاع الجوي وضيفه الشباب البصري.