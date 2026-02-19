تحديد مواعيد اختبارات منتخب شباب العراق لكرة الصالات في كربلاء

شفق نيوز- بغداد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق لكرة الصالات، يوم الخميس، تحديدَ مواعيد اختبارات اختيار اللاعبين في محافظة كربلاء، ضمن برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات المُقبلة، وسعيًا لاكتشاف المواهب الشابة، ودعم صفوف المنتخب بالعناصر المميزة.

وقال الجهاز الفني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاختبارات ستُقام في محافظة كربلاء أيام 21 و22 من الشهر الحالي، في قاعة الحكيم بالساعة التاسعة مساءً للاعبين من مواليد 2007 و2008 و2009، بالتعاون مع الاتحاد الفرعيّ في المحافظة، بهدف اختيار اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخب في البطولات المقبلة.

وأكد مدرب المنتخب علي طالب، أن "هذه الاختبارات تأتي ضمن خطة شاملة لاكتشاف أفضل المواهب في مختلف المحافظات"، مبينًا أن "الجهاز الفني سيعمل على متابعة اللاعبين، وتقييمهم بدقة عالية لاختيار العناصر القادرة على تمثيل العراق بأفضل صورة".

وأضاف طالب أن "الاختبارات ستشمل جميع محافظات العراق تباعًا؛ من أجل منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين لإبراز قدراتهم، وتكوين منتخب قوي، ومتكامل قادر على المنافسة، وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة".

وأشاد طالب، في الوقت نفسه بـ"الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحادُ العراقي لكرة القدم ولجنة كرة الصالات للجهاز الفني والمنتخب، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لنجاح عمله، وتحقيق الأهداف المرسومة"، داعيًا اللاعبين إلى "الحضور والاستعداد الجيد لإثبات إمكاناتهم الفنية والبدنية".