بآمال ضئيلة وحسابات معقدة العراق يواجه السنغال في الجولة الثالثة من كأس العالم

شفق نيوز - بغداد

يلتقي المنتخب العراقي، مساء اليوم الجمعة، بنظيره السنغالي في آخر مواجهات الفريقين ضمن منافسات المجموعة التاسعة في مونديال 2026.

ويدخل "أسود الرافدين" اللقاء بآمال ضئيلة جداً للتأهل إلى دور الـ32؛ إذ لا يكفيهم الفوز على السنغال فحسب، بل يرتبط مصيرهم بنتائج المجموعات الأخرى التي يجب أن تصب في مصلحتهم للحفاظ على فرصة العبور ضمن "أفضل ثوالث".

وينطبق الأمر ذاته على المنتخب السنغالي، بعدما أصبحت حظوظ الطرفين معقدة إثر النتائج الأخيرة في المجموعات الأخرى، والتي لم تخدم طموحاتهما؛ وكان آخرها الفوز المفاجئ للإكوادور على ألمانيا (2-1) أمس، ما منحها بطاقة التأهل رفقة منتخبات أخرى حصدت أربع نقاط.

وتقام المباراة على ملعب "بي إم أو فيل" وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد. ويقع المنتخب العراقي تحت ضغط كبير بعد خسارتين متتاليتين أمام النرويج وفرنسا، مما يجعله مطالباً بتحقيق انتصار عريض يضمن له التنافس على مقعد في الدور المقبل، وهو الموقف ذاته الذي يواجه السنغال المستند بدوره على آمال واهية.

ومن أبرز التحديات التي تواجه الكادر التدريبي في مواجهة اليوم، الغياب المتوقع للمهاجمين أيمن حسين ومهند علي بسبب الإصابة، وهو ما يشكل ضربة مؤثرة للخط الأمامي؛ فيما سيعول المدرب غراهام أرنولد على الثنائي علي الحمادي وعلي يوسف لقيادة الهجوم.

وفي ذات السياق، يلاقي منتخب النرويج نظيره الفرنسي في التوقيت نفسه، في مباراة لتأكيد صدارة المجموعة التاسعة بعد أن ضمنا تاهلهما معاً برصيد 6 نقاط لكل منهما.