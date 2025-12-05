بإشراف أولمبي.. نادي البحري الرياضي ينتخب مجلس إدارته الجديد

شفق نيوز- البصرة

شهدت محافظة البصرة، اليوم الجمعة، انعقاد انتخابات نادي البحري الرياضي بحضور 114 عضواً من أصل 127 من أعضاء الهيئة العامة.

وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز علاء صابر حاجم رئيساً للنادي، وصفاء عبد العياس إبراهيم نائباً للرئيس، وسمير عبد الله محمد أمينا للسر، ومهيمن جاسم محمد أميناً مالياً.

كما فاز بعضوية الهيئة الإدارية كلّ من حامد شذر علي، ومدين مهدي حسين، ومحمد رعد طه.

وجرت العملية الانتخابية في أجواء تنظيمية جيدة، عكست حرص الهيئة العامة على اختيار إدارة جديدة قادرة على تطوير النادي والارتقاء بواقعه الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

وجرت الانتخابات، إشراف عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية مصطفى جبار علك، وبحضور ليث خضير جاسم ممثّلاً عن اللجنة الأولمبية.