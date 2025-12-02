بين الرئيس وأمينه المالي.. اشتباك من المسافة صفر داخل نادي الموصل

شفق نيوز- نينوى

تطوّرت مشادة كلامية بين رئيس نادي الموصل الرياضي وأمينه المالي، مساء الثلاثاء، إلى مشاجرة واشتباك بالأيدي داخل مقر النادي في الجانب الأيسر من المدينة، قبل أن يتدخّل عدد من الحاضرين لفضها.

وقال مصدر من داخل النادي، لوكالة شفق نيوز، إن الخلاف "بدأ عندما دار نقاش حاد حول مستحقات مالية تخص الفئات العمرية"، مشيراً إلى أن "رئيس النادي رائد العبيدي، تدخل بطريقة أثارت اعتراض الأمين المالي، ما أدى إلى تصاعد المشادة بينهما قبل أن تتحوّل إلى اشتباك بالأيدي".

وأضاف المصدر، أن عدداً من الرياضيين تدخلوا لفض النزاع وإنهاء المشاجرة، دون تسجيل إصابات تُذكر، مؤكداً أن إدارة النادي ستعقد اجتماعاً طارئاً لبحث ملابسات الحادثة.