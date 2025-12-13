بينها 9 ذهبيات.. شباب العراق يرفعون رصيدهم إلى 30 ميدالية في آسياد آسيا البارالمبية

شفق نيوز– دبي

تمكّن لاعبو العراق الشباب، من رفع رصيدهم من الميداليات في منافسات دورة آسياد آسيا البارالمبية للشباب المُقامة في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس البعثة العراقية ماجد العكيلي لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة العراق البارالمبية المشرّفة جاءت على النحو التالي: 9 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و13 ميدالية برونزية".

وأشار في آخر تحديث له مع اقتراب ختام المنافسات إلى أن "حصيلة ألعاب القوى هي الأكثر بواقع 7 ذهبيات، 3 فضيات، و4 من البرونز".

وأضاف، أن "تنس الطاولة سجّل ميدالية ذهبية و3 ميداليات برونزية، واتحاد الأثقال ميدالية ذهب، وأخرى فضة، واثنتين من البرونز، واتحاد السباحة حصل على ميداليتين من الفضة و3 من البرونز، بينما حصل اتحاد الريشة على ميدالية فضية، وحصل اتحاد البارا تايكواندو على ميدالية فضة، واتحاد البوتشا حظي ببرونزية وحيدة".

وبيّن رئيس الوفد، أن "الفرصة ما زالت معلّقة بحصد ثلاث ميداليات إضافية باذن الله"، مؤكداً ثقته "الكبيرة بأبطال العراق وإصرارهم على مواصلة التألّق".