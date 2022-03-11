بمشاركة 5 منتخبات.. السليمانية تستضيف بطولة الجمهورية للشابات بكرة السلة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، عن اقامة بطولة الجمهورية للشابات في محافظة السليمانية.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، إن "السليمانية ستحتضن بطولة الجمهورية للشابات والتي ستنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي".

واضاف ان "بطولة الجمهورية ستقام بمشاركة خمسة منتخبات وهي بغداد واربيل والسليمانية ودهوك وديالى".

واوضح انه "تم تحديد اعمار اللاعبات اللواتي سيمثلن المنتخب والتي حددت بمواليد 2004 فما فوق".

واشار العميدي الى ان "اتحاد اللعبة سيتكفل بالتجهيزات الرياضية و النقل و الاطعام لجميع الفرق المشاركة في البطولة".

وبين ان "الهدف من اقامة البطولة هو لاختيار اللاعبات الابرز وزجهن للمنتخب الوطني للشابات استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة وكذلك لبناء قاعدة جيدة ترفد المنتخب الوطني للمتقدمات".