بقيادة المصري عماد النحاس.. الزوراء يعلن طاقمه الفني الجديد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الاثنين، تشكيل الكادر الفني المساعد للمدرب المصري الجديد عماد النحاس الذي تم التعاقد معه لقيادة الفريق الأول خلفاً للجهاز الفني المُقال برئاسة عبد الغني شهد.

وقال رئيس النادي حيدر شنشول، لوكالة شفق نيوز ، إن الإدارة وبالتنسيق مع المدرب عماد النحاس، اتفقت على تسمية الطاقم الفني المساعد استعداداً لاستئناف منافسات دوري نجوم العراق بعد توقفه عقب الجولة الرابعة بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمباريات الملحق الاسيوي.

وأضاف أن الجهاز الفني المساعد تألف من المدربين المساعدين حسام فوزي ومحمد محسن أبو جريشة، ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى، ومازن عبد الستار مدرب اللياقة البدنية، ومحمد هلال محلل فني.

وأشار شنشول، إلى أن الجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس بدأ مهامه رسمياً اليوم، في إطار التحضيرات للجولات المقبلة، مشيراً الى ان الادارة وجماهير الزوراء تعوّل كثيراً على الجهاز الفني الجديد لإعادة الفريق الى مستواه المعهود، وتحقيق نتائج ترضي الطموحات .

ويحتل الزوراء حالياً المركز السادس عشر في ترتيب دوري نجوم العراق برصيد نقطتين فقط بعد نهاية الجولة الرابعة من المسابقة.