بفارق نقطة واحدة.. منتخب يد العراق يخسر أمام إيران ودياً

شفق نيوز/ ‏خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، مساء اليوم الأربعاء، أمام ضيفه المنتخب الإيراني بفارق هدف واحد في مباراة ودية أولى بين الفريقين.

و‏جرت المباراة مساء اليوم الأربعاء في قاعة السلام الرياضية بمحافظة النجف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيراني على نظيره العراقي بنتيجة 11-9.

وبقيت النتيجة متعادلة في الشوط الثاني حتى اللحظات الأخيرة حيث حسم منتخب إيران النتيجة لصالحه ليفوز بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 24-23.

ويلتقي المنتخبان في مباراة ودية ثانية تأتي ضمن أيام الأسبوع الدولي لكرة اليد، في قاعة السلام بمحافظة النجف.