بفارق نقطة واحدة.. منتخب يد العراق يخسر أمام إيران ودياً
شفق
نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، مساء اليوم الأربعاء، أمام ضيفه المنتخب
الإيراني بفارق هدف واحد في مباراة ودية أولى بين الفريقين.
وجرت
المباراة مساء اليوم الأربعاء في قاعة السلام الرياضية بمحافظة النجف.
وانتهى
الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيراني على نظيره العراقي بنتيجة 11-9.
وبقيت
النتيجة متعادلة في الشوط الثاني حتى اللحظات الأخيرة حيث حسم منتخب إيران النتيجة
لصالحه ليفوز بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 24-23.
ويلتقي
المنتخبان في مباراة ودية ثانية تأتي ضمن أيام الأسبوع الدولي لكرة اليد، في قاعة
السلام بمحافظة النجف.