بغياب المحترفين.. انطلاق تدريبات المنتخب العراقي السبت المقبل

شفق نيوز/ أفاد المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد يوم الخميس، بأن تجمع المنتخب الوطني سيكون يوم غد الجمعة.

وقال عماد لوكالة شفق نيوز؛ ان "التدريبات الفعلية ستبدأ يوم السبت المقبل تحت إشراف المدرب عبد الغني شهد وتواجد كل اللاعبين الذين تمت دعوتهم".

واضاف ان "عدد اللاعبين المتواجدين في التدريبات سيكون عددهم 36 لاعبا بسبب عدم التحاق اللاعبين المحترفين وعددهم عشرة لاعبين كون دعوتهم لا تجوز لأن المباراة خارج أيام فيفا دي".

واشار الى ان "تدريبات المنتخب ستكون في ملعب الشعب الدولي استعدادا للقاء زامبيا يوم 18 من الشهر الحالي".

وبين أن "التدريبات ستكون مغلقة باستثناء آخر يوم قبل لقاء زامبيا سيكون بحضور الاعلاميين بغية فسح المجال لهم لتغطية تدريبات المنتخب الوطني".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم اعلن قائمة المنتخب الوطني لمعسكره التدريبي في بغداد و لمباراة زامبيا الوديّة ومواجهتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وضمت القائمةُ، 46 لاعباً هم كل من: فهد طالب - جلال حسن - دولفان مهدي - محمد حميد - محمد صالح - علي ياسين، لحراسة المرمى.

أحمد إبراهيم - علي فائز - مناف يونس - مصطفى ناظم - سعد ناطق - ميثم جبار - كرار عامر - عباس قاسم - رسلان حنون - ضرغام إسماعيل - حيدر أحمد - مصطفى محمد جبر - مهند جعاز - حسن رائد - حسين عمار، لخط الدفاع.

محمد علي عبود - أمجد عطوان - سعد عبد الأمير - أمير العماري - زيدان إقبال - حسين علي - بشار رسن - محمد قاسم - يوسف فوزي - محمد مزهر - شيركو كريم - حسين جبار - حسن داخل - حسن عبد الكريم - مراد محمد - أمير صباح - أحمد فرحان - علي حصني - جستن ميرام - إبراهيم بايش، لخط الوسط .

أيمن حسين - علاء عباس - وكاع رمضان - مهند عبد الرحيم - علي الحمادي، لخط الهجوم.