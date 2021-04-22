بغداد تضيف بطولة التحدي لكرة السلة واتحاد اللعبة يغيّر توقيتات الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن مباريات منتخبنا الوطني لبطولة تحدي المهارات الأساسية لكرة السلة تحت سن 15 سنة التي ستقام في العاصمة بغداد وتبث اون لاين للاتحاد الدولي FIBA في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال حسين العميدي رئيس اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز؛ ان المنتخب العراقي سيواجه نيوزيلندا في الساعة العاشرة صباحاً، ويواجه غوام في الساعة العاشرة والنصف، ويواجه نيوزيلندا في الساعة الحادية عشر صباحاً، ويلاقي غوام في الحادية عشر والنصف، ويواجه منغوليا في الساعة 12 ظهرا، ثم نيوزيلندا في الثانية عشر والنصف ظهرا، و منغوليا في الساعة الواحدة، واخيراً نيوزيلندا في الثانية ظهرا.

وأضاف العميدي أنه بالنظر لإقامة مسابقة التحدي للمهارات الاساسية بكرة السلة من قبل الاتحاد الدولي FIBA وتثبيت مواعيد المسابقة للبنين والبنات يوم الأحد 25 من الشهر الحالي ولغاية الساعة الثالثة ظهراً، لذا تقرر إجراء مباريات الدوري الممتاز يوم الأحد حسب المواعيد التالية: الشرطة يواجه الكهرباء، الأحد على قاعة الشعب في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، النفط يواجه الحشد الشعبي، الاحد ايضا على قاعة الشعب في تمام الساعة التاسعة مساءً.