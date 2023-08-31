بعيدا عن النقل التلفزيوني.. الاولمبي العراقي بالطقم الأبيض الكامل امام نظيره العماني والتبديلات مفتوحة

شفق نيوز/ أقام الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الخميس، المؤتمرَ الفني الخاصّ بمباراةِ منتخبنا الأولمبي ونظيره العماني التي تقام اليوم الخميس في ملعبِ البصرة الدوليّ بحُضور النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار/ رئيس اللجنة التنظيميّة ومشرف المباراة وممثلي المنتخبين والمنسق العامّ للمباراة والمنسقين الإعلامي والأمني.

وقال جبار في المؤتمر الذي تابعته وكالة شفق نيوز؛ "نتطلعُ إلى أن تكونَ المباراة الودية بين المنتخبين الشقيقين اليوم حافلةً بالفائدة التي تخدم مشوارهما قبل خوض غمار التصفيات الآسيوية في الشهر المقبل لتحقيق النتائج المرجوة من المنتخبين".

وقدم المدير الإداري للمنتخب الأولمبي العماني "سعيد العامري" شكره الجزيل لرئيس الاتحاد عدنان درجال وأسرة الاتحاد وجميع المتواجدين في البصرة من الملاكات الإدارية والتنظيميّة والإعلامية على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة والتعاون الكبير لتوفير جميع مستلزمات نجاح المعسكر التدريبي.

وأوضح العامري؛ أن ذلك "دليل على عمقِ العلاقات بين البلدين الشقيقين، وإن الدعوة مفتوحةٌ للمنتخبات العراقية لزيارة سلطنة عمان وخوض المباريات الودية أو إقامة المعسكرات التدريبية".

وستقام المباراة اليوم الخميس في ملعب البصرة الدولي في الساعة الثامنة ليلا، ولن تنقل تلفزيونياً بعد الاتفاق بين مدربي المنتخبين.

وتم الاتفاقُ في المؤتمر الفني على أن تكون التبديلات ُمفتوحةٌ على ثلاث فترات أثناء المباراة، وسيرتدي منتخبنا الأولمبي الطقم الأبيض الكامل وحارس مرماه الأزرق الكامل، بينما يرتدي المنتخب العماني الطقم الأحمر الكامل وحارس مرمى الأسود الكامل.