بعد هايتي.. مشجعو إيران ممنوعون من حضور مونديال أميركا

شفق نيوز – واشنطن

أعلن البيت الابيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تسمح لمشجعي منتخب إيران بدخول الأراضي الأميركية في مونديال 2026.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان رسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة قررت عدم السماح لمشجعي منتخبي إيران وهايتي بدخول أراضيها خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضحت المتحدثة في بيانها أن "قرار المنع يأتي لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، مشيرة إلى أن "السماح سيقتصر فقط على دخول البعثتين الرسميتين للمنتخبين".

وكانت إيران أعلنت، يوم الجمعة الماضي، مقاطعة قرعة كأس العالم 2026 المقرر إجراؤها في 5 كانون الأول/ ديسمبر في واشنطن، احتجاجاً على عدم منح الولايات المتحدة تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها.

وتستضيف الولايات المتحدة نهائيات مونديال 2026 إلى جانب كندا والمكسيك، اذ ستقام معظم المباريات بما في ذلك المباراة النهائية، على الأراضي الأميركية.

وكان المنتخب الإيراني ضمن مقعده إلى كأس العالم الصيف المقبل، وتم تصنيفه ضمن المستوى الثاني في القرعة، وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأرجع المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الإيراني المقاطعة إلى الاحتجاج على تخصيص عدد محدود من التأشيرات لوفد بلاده في حفل القرعة.

ومنحت الولايات المتحدة تأشيرات لأربعة من أعضاء الوفد الإيراني، بينهم أمير قالينوي مدرب المنتخب، لكنها لم تمنح تأشيرة دخول لرئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج.