بعد معسكر تركيا.. مباراتان وديتان لشباب العراق مع الاردن في عمّان

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب الوطني العراقي للشباب لكرة القدم عماد محمد، يوم الثلاثاء، عن مواجهتين وديتين للمنتخب مع نظيره الاردني في العاصمة الأردنية عمان، استعداداً للاستحقاق الآسيوي المقبل.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، ان منتخبنا الشبابي سيخوض مباراتين وديتين مع منتخب شباب الأردن يومي 29 من شهر كانون الأول الجاري، والأول من شهر كانون الثاني المقبل، مبينا أن المباراتين ذات قيمة فنية تخدم مشوار المنتخب للاستحقاق الآسيوي المقبل .

واضاف محمد ان الهدف من خوض المباراتين هو الاستعداد لنهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في شهر آذار من العام المقبل.

واشار الى ان منتخبنا الشبابي استأنف تدريباته في بغداد بعد عودته من معسكره التدريبي في تركيا، مؤكدا أن المعسكر التركي كان مفيداً جداً حيث خضنا خلاله ثلاث مواجهات ودية لنقف على مستويات لاعبي المنتخب بشكل أدق.

وتابع : اننا كجهاز فني نعمل لإيصال مستوى اللاعبين الى الجاهزية التامة من خلال رفع الجرعات التدريبية والتهيئة النفسية وتطوير الجوانب الخططية والمهارية، مبيناً أن اللاعبين يستجيبون بشكل جيد للتوجيهات والنصائح ويطبقون الخطط وكل التوجيهات التي نراها تخدم مشوارهم المقبل .

وكشف عماد محمد، في وقت سابق، عن 34 لاعباً لقائمة المنتخب والتي تألفت من حسين حسن، عمران زكي، عباس كريم، مصطفى باسم، عبد الرزاق قاسم، عباس مانع، محمد قاسم، علي صادق، أسهر علي، أمين الحموي، ألكسندر اوراها، علي عباس، عبد القادر أيوب، أحمد صباح، سجاد محمد نجفي، كاظم رعد، مسلم موسى، محمد جميل، آدم طالب، ساجد عباس، حيدر أحمد، حسن علي حسين، محمد عماد، سجاد محمد مهدي، إسماعيل أحمد، عبود رباح، حسين كاظم، مصطفى قابيل، عباس فاضل، عباس ماجد، حيدر عبد الكريم، شربل شمعون، حسين علي لطيف، بلند ازاد.