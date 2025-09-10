بعد إصابته.. مرموش قد يغيب عن مباراة اليونايتد الأحد المقبل

شفق نيوز- القاهرة

كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن تفاصيل إصابة عمر مرموش، مهاجم الفراعنة ونادي مانشستر سيتي الإنكليزي، التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.

وغادر مرموش المباراة مبكرا في الدقيقة السابعة من الشوط الأول بعد تدخل عنيف من لاعب بوركينا فاسو، وحل محله أسامة فيصل.

ورغم ذلك، نجح منتخب مصر في تحقيق التعادل السلبي خارج الديار، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ليقترب خطوة من التأهل إلى مونديال 2026.

وأوضح طبيب المنتخب، أن "إصابة مرموش عبارة عن كدمة في أربطة الركبة".

وأضاف، أن "اللاعب سيجري أشعة فور وصوله إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء قبل السفر إلى إنكلترا للعودة إلى صفوف مانشستر سيتي".

من المتوقع أن يغيب مرموش عن مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك لحين الاطمئنان على حالته بعد الفحوصات الطبية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، بينما يأتي بوركينا فاسو ثانيا بـ15 نقطة، ويحتل سيراليون المركز الثالث بـ12 نقطة، في مشهد يؤكد اقتراب الفراعنة من التأهل إلى مونديال 2026.