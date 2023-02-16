بعد ساعات.. إدارة القاسم وقصي منير يلغيان اتفاقهما بسبب 3 ملايين دينار

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي القاسم الرياضي، يوم الخميس، عن إلغاء الاتفاق مع المدرب قصي منير لقيادة فريقها الكروي في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، لأسباب مالية.

وقال مدير المكتب الاعلامي للنادي نوفل سلمان الجنابي، لوكالة شفق نيوز، ان "ادارة النادي والمدرب قصي منير ألغيا اتفاقهما بعد ساعات من التوصل إلى تفاهم مبدئي".

وبين أن "ادارة النادي حددت راتباً شهرياً قدره اربعة ملايين دينار للمدرب، لكن قصي منير أصرّ على أن يكون راتبه الشهري سبعة ملايين دينار ورغم المحاولات لكن لم يتم التوصل الى اتفاق".

واشار الجنابي الى ان "النادي يمر بوضع مالي صعب ولا يتمكن من دفع المبلغ المذكور شهريا، ولهذا لم يتم التعاقد مع قصي منير لتسلم المهمة".

واوضح ان "الادارة كلفت المدرب المساعد حسن هادي بشكل مؤقت لقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد"، مبينا أن "المدرب هادي سيقود القاسم أمام النفط يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 17 للدوري العراقي الممتاز".

وكان المدرب علي عبد الجبار قدم استقالته للادارة بسبب سوء النتائج مع رفضه تسلم باقي مستحقاته.