بعد أراوخو.. برشلونة يؤمن مدافعه بعقد جديد

شفق نيوز/ واصل برشلونة، مساعيه لربط نجومه ولاعبيه بعقود جديدة وطويلة الأجل، وأعلن يوم الجمعة، توقيع عقد جديد مع لاعبه الشاب جيرارد مارتن حتى صيف 2028.

وانضم مارتن المولود في 26 فبراير/شباط 2002 لفريق الشباب في برشلونة خلال صيف 2023.

وحظى اللاعب الشاب بثقة أكبر من المدرب الحالي هانزي فليك الذي أشركه في أكثر من 15 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، ويجيد مارتن، اللعب في مركزي الظهير الأيسر، وقلب الدفاع.

وكان برشلونة، أعلن قبل يومين أيضا عن ربط مدافع الأوروجواياني الدولي رونالد أراوخو بعقد يمتد حتى صيف 2031.

ووضع البارسا بهذه الخطوة حدا للشائعات التي ربطت أراوخو بالانتقال لأندية أخرى أبرزها يوفنتوس.