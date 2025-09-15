بعد تأكيد وفاته.. والد اللاعب "باسل سعد" يناشد لإعادة جثمان ولده للعراق (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

ناشد والد لاعب كرة القدم العراقي باسل سعد، مساء اليوم الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، لإعادة جثمان ولده، بعد التأكد من وفاته في اليونان منذ نحو عشرة أشهر، داعياً الأندية العراقية وزملاء اللاعب للتضامن معه.

وورد مقطع فيديو، لوكالة شفق نيوز، لوالد باسل سعد، ظهر فيه وهو يناشد السوداني، والعيداني، بالعمل على إعادة جثمان ولده باسل، الذي قضى نحبه غرقاً في اليونان، لمواراتها الثرى في أرض الوطن وسط التكاليف الباهظة التي لم تتمكن عائلته تحملها، إضافة إلى الإجراءات الصعبة.

ودعا والد الفقيد باسل، كل من رؤساء الأندية التي مثلها اللاعب، وزملائه من اللاعبين، إلى التضامن معهم والوقوف إلى جانبهم، لحين إعادة جثمان ولده باسل.

وكانت مصادر مقربة من عائلة لاعب كرة القدم العراقي السابق باسل سعد، قد كشفت يوم الجمعة الماضي، عن التأكد من وفاته غرقاً قبالة السواحل اليونانية، وذلك بعد اختفائه لأكثر من عشرة أشهر أثناء محاولته الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وذكرت المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "سعد فقد أثره أواخر العام الماضي خلال رحلة عبر البحر، قبل أن يتضح لاحقاً أن غرقه وقع قرب إحدى الجزر اليونانية، وليس التركية كما أشيع في تقارير إعلامية سابقة".

وكان اللاعب الراحل قد مثّل أندية نفط البصرة وسامراء، وترك بصمة واضحة في الملاعب العراقية بفضل مهاراته وأدائه المميز.

وأثار إعلان وفاته حالة من الحزن والصدمة في الأوساط الرياضية العراقية، حيث نعاه عدد من الرياضيين والجماهير.